黨產會籲國發院案暫緩 北市：依法審議

（中央社記者黃麗芸台北20日電）元利建設規劃在文山區興建豪宅建案，但土地來源疑涉不當黨產。台北市都審會今天進行審議，不當黨產處理委員會仍再度主張暫緩審議，但會中決議其屬私權爭議，仍將依法審議。

元利建設規劃在文山區國家發展研究院的基地內興建豪宅，台北市都發局於107年5月召開許可審議委員會時，黨產會委員曾出席表示，指建案土地涉及國民黨不當黨產，若後續被認定恐涉原地返還問題，希望暫緩相關開發許可；台北市都發局則說，元利建設所送都市設計審議案涉兩爭議，已退回要求修正調整。

台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會今天審議「元利建設文山區華興段集合住宅新建工程案」等5案和報告案。

會中就元利建設案所提3變更事項討論，其為地上27層、地下4層的建物，變更事項包括開放空間環境補償措施調整、東西向立面透空裝飾物及屋頂透空框架、實設汽車停車位增加76輛並增加開挖層數至地下4層。

不當黨產委員會代表詹益嘉表示，107、108年都已表達希望此案暫緩審議，但未被接受；且監察院去年也提出相關糾正，並建議應暫停審議相關內容。黨產會今天仍再度表達遺憾，並希望都審程序能先暫停。

都審會則指出，委員會去年2月審議時，已決議該土地疑義屬私權爭議，非屬都審會權責，都發局及委員會是依相關法令進行都審程序，就本案開發內容進行審查，後經監察院糾正，查本案於都市計畫及都市設計審議各階段，北市府均依法審查，私權爭議也已經最高法院判決確認元利建設非無權處分，故委員會依法授權範圍進行規劃內容審議。

會議主席、台北市都發局長黃景茂會後受訪也說，特偵組和行政法院先前調查此案均無不法事證，雖然監察院提出糾正，但北市府都依法提出相關看法，此案為土地私人問題，和都市計畫及都審是兩回事。（編輯：張銘坤）1090220