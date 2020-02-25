新竹市一處鐵皮民宅火警 9旬獨居翁遭灼傷

新竹市東大路一處鐵皮屋25日凌晨傳出火警，屋內一名90歲獨居老翁被熱心民眾救出，但背部遭灼傷，消防員到場後協助送醫治療，詳細起火原因仍待釐清。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真 109年2月25日

（中央社記者郭宣彣新竹市25日電）新竹市東大路一處鐵皮民宅，今天凌晨傳出火警，一名90歲獨居老翁遭灼傷，所幸被路過民眾救出。新竹市消防局指出，老翁傷勢背部較為嚴重，目前已送醫治療，起火原因待釐清。

新竹市消防局指出，今天凌晨3時許接獲民眾報案，在東大路一段一處鐵皮民宅火警，警消人員到場後，發現2層樓的鐵皮屋火勢燒得猛烈，所幸火勢很快在半小時內獲得控制。

消防人員表示，鐵皮民宅住戶為一名90歲獨居老翁，消防人員到場時發現，老翁已被熱心民眾救出，並在附近沖水休息。老翁在送醫前，仍可說話，意識清楚，但在背部有被火灼傷情形，出現二度灼傷的傷勢，緊急將他送醫治療。

「有人躺在門口沒往外跑」，有熱心網友在臉書社團「新竹大小事」貼文表示，他因在附近看到有火光，上前關心發現，在火場門口有人躺著，卻沒有逃走，趕緊將人拖出。不少網友回應貼文留言，「感謝熱心民眾及時搶救」。

消防局表示，由於現場雜物多，加上鐵皮建築可能是火勢迅速延燒的原因之一，至於詳細起火點及起火原因，仍待調查釐清。（編輯：李錫璋）1090225