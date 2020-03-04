男子被控地下匯兌逾35億元 嘉義地檢不起訴處分

（中央社記者姜宜菁嘉義市4日電）陳姓男子所負責的旅行社自99年起經營國內賭客到國外賭場相關業務，匯兌逾新台幣35億元涉違反銀行法，嘉義地檢署今天偵查終結認為罪證不足，陳姓男子等5人予以不起訴處分。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊今天表示，陳姓男子在嘉義市是地方聞人，多年來透過公益活動回饋故鄉，有大善人之稱。

不起訴處分書寫到，溫姓男子所掛名的旅行社自民國99年6月至102年9月，經營國內賭客前往澳門等國外賭場業務，陳姓男子為旅行社實際負責人，匯兌金額逾35億元。

陳姓男子否認違反銀行法，陳男供稱，多年前在菲律賓、澳門、新加坡等地區開設賭場，並持有美國、澳洲、澳門「博彩中介人執照」，因國內賭客有相關需求，才以溫姓男子名義開設旅行社。

陳姓男子向檢察官說明，旅行社收取費用並未直接匯到外國，國外籌碼賭資也沒有匯入國內，賭客到國外後，賭場櫃檯只要確認押金已經匯入旅行社，當地賭場就提供賭客籌碼使用。

檢察官訊問相關證人，確認旅行社所收取的費用是為保障賭場與賭客間權益，相當於交易中代理人地位，陳男等人並沒有為不特定人做匯兌業務，認定犯罪嫌不足，予以不起訴處分。（編輯：方沛清）1090304