中龍鋼鐵工人吊掛作業遭撞死 中市開罰勒令停工

中龍鋼鐵公司台中港廠區4日發生工安意外，卓姓工人在吊掛作業時，不慎遭防濺蓋晃動撞擊，造成腹部大面積撕裂傷，緊急送醫後仍傷重不治。（中龍鋼鐵公司提供）中央社記者蘇木春傳真 109年3月4日

（中央社記者蘇木春台中4日電）中龍鋼鐵公司台中港廠區今天發生工安意外，卓姓工人在吊掛作業時，不慎遭防濺蓋撞擊，造成腹部大面積撕裂傷，緊急送醫後仍傷重不治，台中市勞檢處已要求停工，並將依法開罰。

台中市勞動檢查處長邱怡川今天表示，中龍鋼鐵公司將「耐火材料爐襯修護工程」交付灃寶營造有限公司承攬，今天上午8時40分在2號高爐出鐵間，進行防濺蓋吊掛作業時，因防濺蓋晃動，撞傷作業的卓姓工人。

卓姓工人隨即被送往梧棲童綜合醫院救治，院方表示，患者上午8時57分到院時已無呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治，主要傷勢為腹部大面積撕裂傷。

邱怡川指出，業者作業未依照規定，違反職業安全衛生法令規定，將處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並針對作業予以停工，追究公司刑責。

中龍鋼鐵公司指出，今天上午協力廠商的卓姓工人，疑在進行吊掛作業時，不慎遭撞擊，經緊急送醫急救仍宣告不治。目前事故原因正配合台中港務警察總隊及台中市勞動檢查處調查中，公司已責成相關單位協助家屬善後。（編輯：洪學廣）1090304