2共犯涉向心案 聲請解除限境遭駁回

（中央社記者劉世怡台北4日電）北檢偵辦中國創新公司主席向心夫婦涉國安法案，另對新曝光2共犯，外籍人士林旭、蘇劍鋒限制出境，林蘇2人不服向北院聲請撤銷處分，北院函詢檢方後，為保全偵查程序駁回。

全案緣於，自稱中國間諜的男子王立強去年接受澳媒採訪時指控，中國創新投資公司是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」，並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

外媒披露後，調查局進行查證，發現向心夫婦正在台灣，並於去年11月24日晚間欲出境返回香港，當天在桃園機場將2人帶回偵訊後，依涉違反國安法移送台北地檢署，檢察官訊問後諭令2人限制出境、出海。

由於刑事訴訟新法實施，北檢2月間重行處分，向心夫婦限制出境、出海8個月；另對新曝光，外籍共犯林旭、蘇劍鋒重行處分限制出境、出海8個月。林旭、蘇劍鋒不服向台北地方法院聲請撤銷檢方處分。

林旭主張，他與向心夫婦承租房屋，他只是單純承租人，承租過程都透過仲介處理，與向心夫婦無關，同時未違反國家安全法；他強調，自身為香港公司負責人及協會會長，若被限制出境，將導致公司財務損失，董事職務也會被罷免。

蘇劍鋒則主張，他與向心夫婦沒有關聯性，也未違反國家安全法；他強調，自身位在中國境內的事業停擺多時，若持續被限制出境，將造成巨大損失。

北院審案法官函詢檢方；檢方指出，林、蘇都是外國籍，有多次出入境紀錄，極有可能逃居海外以規避偵、審，本件違反國安法案件有證據待清查，考量國家危害性、國家刑罰權行使的公益性考量，建請北院駁回2人聲請。

北院法官審酌2人所涉為本刑7年以上的重罪，基於趨吉避凶、脫免刑責的人性，確實有逃亡可能，本案尚在檢方偵查中，基於保全偵查程序順利進行目的，並審酌公共利益及2人權益，認定檢察官對2人限制出境、出海處分，並未逾越比例原則，且現今電子通訊產品發達，2人並未被限制通訊、行動自由，可透過影音通訊方式處理業務，因此於昨天駁回聲請。（編輯：李亨山）1090304