更生人車庫包水餃發跡 實現店面網路販售

（中央社記者劉世怡台北4日電）更生人郭珈瑋出獄後，在車庫包手工水餃起家，再透過圓夢創業小額貸款新台幣18萬元，日前實現實體店面及網路販售雙軌發展的夢想，成功翻轉人生。

法務部保護司今天下午舉辦媒體茶敘，宣傳「援助家庭」政策，並邀請郭珈瑋現場製作手工水餃並分享人生故事。

法務部長蔡清祥表示，郭珈瑋有到電台講述自己的故事，這最能感化監獄裡的同學，最近防疫期間，民眾較少在外用餐，都是買回家吃，鼓勵民眾可以訂購宅配水餃，共同支持與接納更生人。

加入幫派的郭珈瑋曾因教唆殺人、強盜等罪入監，前後在監獄內待過14年的青春歲月，在監期間，妻子因車禍過世，留下幼小兒子交由姐姐照顧。

出獄後求職受挫、萌生創業念頭，在住家旁的車庫，擺放一個冷凍櫃及一張小方桌，在媽媽、姐姐的幫忙下，包起手工水餃販售，後來向更生保護會桃園分會申請核准圓夢創業小額貸款新台幣18萬元，日前實現實體店面「郭記健康手工水餃」及網路販售雙軌發展的夢想，成功翻轉人生。

郭珈瑋表示，未來不會再意氣用事，不求有多好的成就，只盼平凡生活；他的姐姐則說，犯錯不可恥，只要肯回頭，希望弟弟好好走下去，家人會繼續支持他。（編輯：李亨山）1090304