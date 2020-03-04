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首頁 / 社會

林東京無視防疫遭罰百萬 逾期繳納將強制執行

最新更新：2020/03/04 19:23

（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）新竹縣男子林東京居家檢疫期間失聯，竹縣衛生局重罰新台幣100萬元。行政執行署新竹分署今天表示，若林男未在4月7日期限內繳納罰款，將請衛生局移送新竹分署強制執行。

新竹分署指出，日前林東京因違反防疫規定，居家檢疫間不僅失聯，還四處亂跑，因此，被衛生局開罰100萬元，也引起社會關注。目前已與新竹縣衛生局聯繫，林男的繳款期限到4月7日，若林男未在限期前繳納，將請衛生局儘速移送新竹分署強力執行，如發動扣押財產等動作，以維護社會公義。

新竹分署表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行及疫情中心1級開設，分署已與新竹、苗栗地檢署及縣、市政府衛生局、警察局等機關成立防疫處理小組，加強聯繫，強化查處，並建立聯繫窗口加速違規案件移送執行。

新竹執行分署表示，針對違反傳染病防治法及武漢肺炎特別條例等有關受居家隔離或居家檢疫者，卻未遵守，只要衛生局裁處後，若有逾期或拒不繳罰單者，將透過聯繫窗口儘速移送到新竹分署，迅速依法強制執行以遏止民眾恣意違規。（編輯：吳協昌）1090304

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