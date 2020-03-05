台版神鬼交鋒 男假扮刑警誆詐女3萬多元

（中央社記者趙麗妍台中5日電）陳姓男子假冒刑警，向在交往軟體上認識的女子，以出遊要辦手續為由，借款新台幣3萬多元後失聯，女子追查發現受騙，警方訊後將陳男依法送辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天召開記者會，展示刑警外套、手銬、無線電等多項物品。警方表示，日前接獲民眾致電詢問，隊上是否有陳姓同仁，才知道有男子假冒警方身分，向網路上認識的女子借款，女子經查證才知道自己受騙。

警方調查，40歲的陳男多年來假冒各種身分，包含知名咖啡連鎖店及美式大型商場的主管，以及台中市警察局員警，透過交友軟體認識女子後，再以各種理由向女子借錢，隨後失聯。男子多次假冒身分的行為，恍如電影「神鬼交鋒」情節。

警方指出，陳男這次假扮中部打擊犯罪中心的刑警，他去年10月在交友軟體上認識被害女子，並屢傳穿警服的自拍或是監獄門口照片，宣稱自己去借提犯人，用以取信女子，陳男日前又以一起出國需要辦手續為由，前後向女子借了3萬多元。

被害女子事後聯繫不上男子，透過友人輾轉向中部打擊犯罪中心求證，才恍然大悟自己受騙。警方立即展開調查。

警方經連日蒐證，日前前往陳男租屋處搜查，並逮獲陳男以及警察制服、警棍、改造手槍等多項贓證物，警詢過程中更發現陳男涉向戶政單位謊報學歷登記。

警方也發現，陳男手機中還有10多名疑似被害女子，呼籲如有疑慮可與警方聯繫。（編輯：洪學廣）1090305