雙胞胎註冊1人輪流讀幼兒園遭控詐欺 檢不起訴

桃園市趙姓夫妻育有一對雙胞胎，2019年以小兒子名義到幼兒園註冊上課，但偶爾由大兒子上課，園方發現後控告詐欺；檢方5日表示，調查發現夫妻都有告知，園方也知情，予不起訴。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市趙姓夫妻育有一對雙胞胎，去年以小兒子名義到幼兒園註冊上課，但偶爾由大兒子上課，園方發現後控告詐欺；檢方今天表示，調查發現夫妻都有告知，園方也知情，予不起訴。

幼兒園指控趙姓夫妻去年帶小兒子1人註冊繳費，未告知園方就擅自更換由大兒子到班就讀，直到園方發現雙胞胎兄弟竟輪流上課，告知須補繳大兒子註冊費等共新台幣1萬2174元卻遭拒，幼兒園認為受騙，提告詐欺得利罪嫌。

檢方偵訊時，趙姓男子否認詐欺並稱當初是雙胞胎都報名，實際註冊僅小兒子。小兒子請假時，大兒子就去上課，夫妻事前都有向園方說明。

趙姓男子妻子許姓女子也說，事前都會和幼兒園長說好，當天是誰請假、要換什麼人去讀，未故意欺騙，有保存當初和園方對話紀錄。

面對檢方調查，幼兒園主任坦言，夫妻幾乎都有告知當天就讀的是大兒子或小兒子，夫妻也曾告知去年3月期間，小兒子回鄉下，就是大兒子到園上課；幼兒園老師也表示，主要是小兒子上課，大兒子只是偶爾到幼兒園。

檢方再根據去年1月到3月學生出勤紀錄，明確載有雙胞胎2人姓名及出勤狀況，並有將小兒子名字塗改成大兒子紀錄。

檢方另調閱就讀紀錄，資料登記的上課名字有時是大兒子、有時是小兒子，確認園方知情，難認夫妻有詐欺嫌疑，予不起訴；至於雙方學費爭議，屬債務不履行糾紛，應循民事途徑解決。（編輯：李明宗）1090305