嘉檢設防疫臨時偵查庭隔離訊問 避免擴散風險

（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）因應武漢肺炎疫情，台灣嘉義地方檢察署設防疫臨時偵查庭，今天就有涉公共危險的男子移送地檢署時，出現高燒症狀，立即隔離偵訊。

嘉檢發言人蔡英俊表示，避免刑事案件被告直接接觸地檢署人員，當被告被通報須居家檢疫、隔離或出現發燒等症狀，將被帶到臨時設置的「防疫期間臨時偵查庭」訊問。

蔡英俊說，臨時偵查庭設在地檢署後方空曠大型贓物庫，現場架設桌椅、電腦、錄影器材及燈具照明等；檢察官、書記官與被告距離約2.5公尺，中間還放置鐵架掛設大型透明壓克力板，作為阻隔飛沫傳染防線。

嘉義市政府警察局第二分局上午移送1名涉公共危險的男子到地檢署複訊，進一步量測體溫，發現達攝氏38.1度，當場就將人送到防疫臨時偵查庭訊問。

相驗解剖程序部分，蔡英俊說，檢察官相驗時，遇到疑武漢肺炎個案時，將先進一步了解死者病症和生前旅遊史等背景，採集死者檢體送驗。如果為陰性，就按一般程序處置，但為陽性時，後續由專責衛生單位處理。

嘉檢表示，1月30日起地檢署就實施門禁管制，只開放大門進出，有發燒等疑似症狀者，會阻隔在管制站，規勸先返回休息或就醫，擇期再通知開庭。（編輯：李明宗）1090305