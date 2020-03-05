推特流傳兩件疫情假訊息 警判境外所為

（中央社記者黃麗芸台北5日電）刑事局今天表示，3日接獲民眾檢舉兩件推特網友留言不實疫情訊息，經查兩則貼文內都出現簡體字且內容不實，初判均為境外人士於二二八連假期間所為，呼籲民眾勿輕率聽信與轉傳。

刑事局今天召開記者會，偵查第二大隊大隊長趙家輝表示，3日接獲民眾檢舉有兩件疫情不實訊息，首先為一名盧姓網友於二二八連假期間在社群軟體推特上留言，內容為「我是一名台灣醫生，政府確實隱瞞太多了，現在少說已經2萬多了」。

另一個推特帳號喬碧蘿COCO的網友也在網路留言說「台北和花蓮已經有7000多人感染，為什麼蔡英文不公布？花蓮到處都是屍體，不敢出門，怕被感染」等內容。

根據警方調查發現，上述兩個帳號均有使用簡體字用法。前者帳號仍須釐清是否遭冒用或為本人所使用；後者網友喬碧蘿COCO的帳號是在今年2月才創立，且位置顯示在美國。警初步研判上述兩案應為境外人士所為，且訊息內容確屬虛假不實，試圖影響台灣防疫工作及民眾對政府的信心。

刑事局提醒，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已於2月25日經總統公布，其中第12條「哄抬價格或囤積而不應市銷售罪」、第13條「不遵行指示罪」及第14條「散播不實訊息罪」等，均已於2月27日生效，上揭行為於網站上貼文不實防疫訊息涉嫌違反散播不實訊息罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

根據刑事局統計資料顯示，今年1月23日至3月4日止，全國警察機關偵辦武漢肺炎相關網路假訊息案件計186件，其中已移送83件、116人，其餘案件積極偵處中。（編輯：張銘坤）1090305