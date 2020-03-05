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游錫堃遭恐嚇案 警署：處理不周將強化維安

最新更新：2020/03/05 21:07

（中央社記者黃麗芸台北5日電）立法院長游錫堃昨晚自爆遭人恐嚇卻無警關心。內政部長徐國勇今天說2月下旬已破案；警政署今晚表示，此案溝通聯繫不當有不周延處，已深切檢討，並要求保六派遣隨扈強化維安。

游錫堃4日深夜在臉書上表示，2月19日收到「游貴湘」恐嚇信，內文提到「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票2萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」，並說通報警政單位後卻無下文。

游錫堃今天受訪時表示，恐嚇者背後團體與中國互通聲息，他個人安危不重要，但是家人無辜，很擔心家人安危。

關於游錫堃及其家人遭恐嚇一案，警政署今晚發布新聞稿表示，第一時間接獲報案後，立即由刑事局啟動專案偵辦，並迅速查明犯嫌身分移送法辦。

警政署說，此恐嚇案件對游錫堃及其家人生活造成不安與困擾，對游錫堃希望將歹徒儘速繩之以法，並對其家人安全有所保障，感同身受。

警政署表示，此案雖速查速辦，但有關游錫堃關切其家人安全問題部分，考量游錫堃親民、低調和不便擾民的作風，雖有要求轄區分局加強巡邏密度，但因偵辦案件保密，未告知分局相關案情，也未向游錫堃一家人說明警方已有強化作為，使得游錫堃及其家人心理上有安全疑慮，溝通聯繫不當，已深切檢討。

同時，警政署長陳家欽也表示，對於游錫堃及其家人遭恐嚇一案的處理仍有不周延處，已要求保六總隊派遣隨扈保護游家人，也會再向游錫堃說明相關維安工作，確保游錫堃及其家人的維安萬全。（編輯：黃世雅）1090305

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