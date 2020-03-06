碧砂漁港遊艇碼頭浮屍 石塊影響車輛前往打撈

基隆市碧砂漁港遊艇碼頭6日上午發現一具女性浮屍，消防局立刻出動各式車輛前往打撈，因現場一側入口架設阻車緣石，導致消防車輛無法進入，消防員只能徒手搬運器材，延誤約10多分鐘。中央社記者王朝鈺攝 109年3月6日

（中央社記者王朝鈺基隆市6日電）基隆市碧砂漁港遊艇碼頭今天發現一具女性浮屍，基隆市消防局車輛趕抵現場時，有一側入口架設阻車緣石，導致車輛無法進入，消防員只能徒手搬運器材，延誤約10多分鐘。

消防局上午9時33分接獲海巡碧砂安檢所通報，指遊艇碼頭中間防波堤有具女性浮屍，消防局立刻出動3部各式車輛、1艘橡皮艇及9人前往打撈。

搜救人員說，死者約50歲，著黑色外套、粉紅色上衣及黑色長褲，身上無證件，現正由警方調查身分。

消防局中正消防分隊小隊長葉嘉豪接受媒體訪問表示，碧砂漁港一旦發生火警，大型車輛遭阻車緣石阻擋無法進入，將影響救災進度，可能造成更大災情，之前也向相關單位反映但未改善，待基隆市政府產業發展處與得標廠商等單位進一步溝通。

產發處副處長鄭永陽告訴中央社記者，碧砂漁港A區停車場進入後確實有架設第一道阻車緣石，如果救災車輛要進入，可利用一旁停車場救援通道，雖有鍊條鎖住，可請現場管理人員開啟，產發處也會進一步研議改善方式，避免影響救災。（編輯：李明宗）1090306