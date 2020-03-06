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捏造武漢肺炎假訊息 刑事局：境外人頭帳號居多

最新更新：2020/03/06 15:00

（中央社記者劉建邦台北6日電）刑事局今天表示，獲報發現有網友在各新聞媒體網頁留言版提及有關武漢肺炎疫情資訊，經查發現皆為假訊息，且內容參雜中國用語，皆是境外人頭帳號居多。

刑事局下午召開記者會，偵三大隊大隊長蕭瑞豪指出，接獲報案指稱，網路近期有多起武漢肺炎疫情假訊息，經查發現，有網友以YouTube、推特（Twitter）等帳號在各新聞媒體網頁、臉書（Facebook）社群，散布疫情假訊息，且都為境外人頭帳號。

刑事局表示，像是有網友留言造謠「鄰居罹患流感，送醫兩天掛掉，覺得是武漢肺炎，疾管署一直否認」、「台灣當局把新冠當流感處理，醫護人員被控制，屍體被秘密處理，家屬不准提新冠的事，不然會被抓走罰款」等假訊息。

刑事局指出，在網路散布假訊息都是境外人頭帳號，因帳號內提及訊息以中國用字居多，研判是中國網軍試圖影響防疫工作，民眾不要輕易相信，呼籲得知相關疫情訊息時，應先查證，任意轉傳可能觸法。

刑事局也逮捕一名住新北市的59歲趙姓男子，趙男日前在新聞媒體網站留言板內散布SARS（嚴重急性呼吸道症候群）死亡案例假訊息。警方通知到案後，趙男坦承未查證就貼文。警訊後依違反社會秩序維護法把人送辦。（編輯：張銘坤）1090306

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