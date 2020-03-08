失業婦遭假檢警騙近百萬 刑事局授6招防騙術

（中央社記者黃麗芸台北8日電）桃園一名失業林姓女子日前遭遇假檢警詐騙，財損新台幣近百萬元。刑事局今天指出，此類詐騙案常見假冒公家機關和檢警人員進行3階段電話轉接，籲民眾可撥打165專線等6招防騙。

刑事局今天發布新聞稿表示，桃園一名50歲失業的林姓女子於2月底在家中接到詐騙電話，歹徒先假冒中華電信公司人員來電偽稱林女有電信帳單欠款未繳而來電催收，經查林女未欠任何款項，歹徒便稱要轉接到165反詐騙專線報案。

未料，歹徒竟稱查出林女帳戶涉嫌洗錢等不法使用，歹徒又說要釐清案情並轉至地檢署檢察官處理，隨即電話轉接給其他假冒檢警的歹徒，進一步謊稱林女遭人盜用健保卡和冒名開立銀行帳戶，且謊稱帳戶涉洗錢案需將林女存款全提領給法院監管以證清白。

信以為真的林女，便依歹徒指示分3次提領現金給歹徒，但幾經思考後，自行打電話到165反詐騙專線諮詢才驚覺被騙，損失逾90萬元。

刑事局指出，假檢警詐騙案時有所聞，且常見3階段電話轉接手法，多半在白天撥打市話給獨自在家的被害人，假冒健保署、中華電信的語音電話系統誘騙，再透過假冒警察、檢察官人員謊稱受害人涉入重大刑案，需將名下財產交給法院監管行騙，多鎖定50至70歲以上，生活單純、對詐騙話術較不熟悉的中老年人、退休人員或家庭主婦下手。

刑事局傳授防上當6招，包括冷靜後告知親友，一聽二掛三撥打165查證；來電顯號開頭出現（002、009、+）等為國際來電，應提高警覺；檢警不會在電話中通知、傳喚或製作筆錄。

以及檢警、法院不會要求至超商接收傳票公文；檢警及法院不會要求匯款、轉帳、監管帳戶；警察機關不會電話轉接地檢署或法院，若有疑問可直撥165專線查詢。（編輯：李亨山）1090308