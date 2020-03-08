持偽造電子簽證闖關 4印尼男子遭遣送出境

4名印尼籍男子8日持偽造的紐西蘭電子簽證，企圖闖關入境台灣，被移民署發現，隨即安排於晚間遣送出境。（移民署提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 109年3月8日

（中央社記者邱俊欽桃園機場8日電）受到武漢肺炎疫情影響，移民署加強查核外籍旅客入台居住地；4名印尼籍男子今天持偽造紐西蘭電子簽證，企圖闖關入境，遭到移民署發現，隨即安排於今晚遣送出境。

移民署國境事務大隊下午指出，有4名印尼籍男子清晨搭乘酷航航空公司班機入境桃園國際機場，被移民官發現持偽造紐西蘭電子簽證闖關，立刻進行訊問。

國境事務大隊表示，4人辯稱來台找親友，卻說不出聯絡電話，並且均訂購同一家飯店下榻，也沒有回程機票，形跡可疑。經聯繫紐西蘭移民局後，確認4人並無申請相關電子簽證紀錄，隨即戳破謊言。

4人經突破心防後，才坦承以折合新台幣2萬元的印尼盾，申請代辦假電子簽證，企圖闖關。移民署並依違反入出國及移民法，安排於今晚遣送回原出發地新加坡。

移民署表示，受到武漢肺炎疫情影響，移民官嚴格查核全球各地旅客入境台灣前旅遊史，與入境居住地，也呼籲偷渡客切莫心存僥倖。（編輯：李錫璋）1090308