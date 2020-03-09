三峽遶境陣頭衝突 員警制止遭旗桿劃傷縫5針

三峽8日晚間有宗教遶境活動，陣頭間互嗆引發拉扯衝突，員警上前制止時疑被一旁便利商店的廣告旗竿倒下劃傷左前額，送醫治療後已無大礙。（警方提供）中央社記者王鴻國傳真 109年3月9日

（中央社記者王鴻國新北9日電）三峽昨晚有宗教遶境活動，但因陣頭間互嗆引發衝突拉扯，現場張姓巡佐制止時，疑因推擠被一旁便利商店的廣告旗桿倒下劃傷額頭濺血，送醫縫5針，全案正由警方調查釐清。

三峽警分局表示，玄明保安宮廟昨天晚上進行遶境活動，警方動員警義交執行交通疏導及安全維護勤務，但昨天晚上7時許到達介壽路一段時，遶境現場陣頭出現互嗆及推擠衝突，警方上前制止並呼叫快打警力支援。

不過，現場三峽所張姓巡佐上前排除衝突時，疑因陣頭推擠造成附近便利商店前的廣告旗桿倒下，張姓巡佐不慎遭旗桿劃傷，造成左前額約2公分的傷口，滿頭是血，經送醫縫了5針後，傷勢已無大礙。

警方表示，已循線將25歲林姓男子等10名涉案人士帶回偵辦，訊後依過失傷害及社維法等罪嫌移送法辦。警方也強調，為維護員警執勤安全，絕不容許宮廟遶境暴力衝突，全案將依法嚴辦追究到底。（編輯：洪學廣）1090309