台東武陵山區盜林 警林森鐵三角逮山老鼠

（中央社記者李先鳳台東縣9日電）台東縣警察局關山分局建立跨單位的「警林森鐵三角」科技蒐證執法。近日查獲2起武陵山區的珍貴木材遭不肖人士竊取案件，在3月植樹月查獲山老鼠，格外有意義。

關山分局轄內包括中央山脈及海岸山脈，山區所占面積達85%，幅員相當遼闊。為了讓山老鼠無所遁形，，調度警力鎮守上、下山隘口，並結合林務局台東林管處關山工作站及保七總隊(森林警察隊)，建立跨單位的「警林森鐵三角」科技蒐證執法。

關山分局表示，8日中午「警林森」查緝人員發現武陵山區有可疑機車載運木頭下山，上前攔查騎著機車的嫌疑人見狀，把木頭從前踏板踢下車。但仍被識破，經查為剛被鋸切的37公斤重的牛樟樹瘤。

此外，在犯嫌手機line群組發現兜售訊息，並於犯嫌家中搜出6件已製成藝品的牛樟木135公斤，贓木總重172公斤，市價近新台幣5萬元，現正追查銷贓管道。

另外，4日清晨關山分局鹿野分駐所會同關山工作站，在省道台9線上發現可疑貨車，車上載著一棵重達2公噸的木頭，由於車體沈重，且車後載運外露木頭特別醒目。員警上前攔查，樹材屬貴重二級木且樹身完整，車上有經改裝的絞盤與鋼索，嫌犯供稱是竊取河床滯留木，訊後移送法辦。

警方也說明，颱風過境挾帶大量降雨，常因山區土壤含水過載不堪負荷，造成土石崩落，林木因坍塌土石與強大水流混入河川中，隨河水漂流，當水流趨緩時，這些漂流木滯留在下游河床中。但這些脫離山區森林的漂流木，仍屬國家管轄財產，在未經公告下，任意撿拾滯留河床漂流木屬違法行為。（編輯：孫承武）1090309