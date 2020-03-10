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首頁 / 社會

士林分署變賣非醫療用口罩 遭質疑妥適性急喊卡

最新更新：2020/03/10 10:11

（中央社記者蕭博文台北10日電）士檢日前查獲非法口罩製造工廠，查扣7000片非醫療用口罩，並囑託行政執行署士林分署變賣。士林分署考量民眾質疑變賣妥適性，原訂於今天、17日、24日舉行的變賣活動均暫停。

士林地檢署2月間查獲慶豐公司涉未經許可，擅自分裝、打印口罩等醫療器材，查扣7000多片口罩，因口罩不符行政院衛生福利部徵用標準，因此將這批非醫療用口罩囑託士林分署變賣。

士林分署原訂於今天、17日、24日在士林分署右側公佈欄變賣口罩，每人限購一包，一包5片口罩，售價新台幣20元。

士林分署今天發布新聞稿表示，因民眾質疑士林地檢將這批非醫療用口罩，囑託士林分署進行變賣的妥適性，士林地檢與士林分署為求慎重及減少民眾疑慮，將由士林地檢邀集各防疫小組相關單位研議後，再決定是否繼續囑託士林分署進行變賣程序。

官員說，變賣的口罩是非醫療用口罩，即一般口罩，但仍有民眾質疑這批口罩能否抗病毒，也有民眾投書質疑地檢署變賣偵查中扣押物的法源依據，為減少疑慮先暫停變賣，對於已到場排隊的民眾，也已派員說明致歉。（編輯：洪學廣）1090310

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