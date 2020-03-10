台東建商用原民當人頭逃稅 管收1晚即繳清234萬元

台東知名鄭姓建商於擔任營造公司負責人期間，蓋房賣屋卻未依法開立憑證逃漏稅捐，並將公司轉手以原住民當人頭，經法院裁定管收，9日法務部行政執行署花蓮分署執行管收，10日上午家屬隨即繳納新台幣234萬元助鄭姓建商獲釋。（執行署花蓮分署提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年3月10日

（中央社記者盧太城台東縣10日電）台東不動產開發商業同業公會理事長、台東知名鄭姓建商，蓋房子逃漏稅又將公司轉手以原住民當人頭，昨天遭執行署管收，今早家屬立即繳納新台幣234萬元獲釋。

法務部行政執行署花蓮分署今天發布新聞稿表示，台東地區知名建商，現任台東不動產開發商業同業公會鄭姓理事長，於擔任郁竣營造有限公司負責人期間，蓋房賣屋卻未依法開立憑證逃漏稅捐，並將公司轉手給無資力的原住民，經法院裁定管收。

花蓮分署表示，這案件是財政部南區國稅局台東分局移送的郁竣營造有限公司欠稅案，郁峻公司欠繳民國93年度營業稅及營利事業所得稅，加上94年度以後欠稅合計約600萬元。

花蓮分署調查發現，目前公司登記負責人僅為無資力的原住民工人，前任鄭姓負責人於國稅局調查知悉欠稅後，旋將公司登記於人頭名下，惟鄭員於解任負責人前、後均為公司實際經營者，且有諸多將公司資產移轉至配偶及第3人之脫產事實。

花蓮分署於106年9月間向花蓮地方法院聲請管收，耗時逾2年，其間並曾2度再抗告至最高法院，終獲台灣高等法院花蓮分院認93年度欠稅部分有理由裁准管收，花蓮分署昨天於台東拘獲鄭員，立即解送花蓮看守所執行，經過1晚上，今日上午鄭員家屬繳納欠稅234萬元後釋放。（編輯：黃世雅）1090310