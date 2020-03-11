假傳電視台主管染疫 刑事局破3件假訊息

刑事局偵查第二大隊大隊長趙家輝（圖）11日在記者會中表示，有民眾檢舉在推特上有人張貼疫情不實訊息，經追查發現疑為境外人士所為，且查獲另外兩件臉書貼文，亦為相同情形。中央社記者黃麗芸攝 109年3月11日

（中央社記者黃麗芸台北11日電）刑事局接獲民眾檢舉，指推特上有人張貼疫情不實訊息，內容指「因為主管確診台灣肺炎，TVBS新聞部已空無一人」，經查此訊息疑為境外人士所為，並查獲另兩件臉書文亦為相同情形。

刑事局今天舉行記者會，偵查第二大隊大隊長趙家輝表示，9日接獲民眾檢舉3件疫情不實訊息情資，其中推特帳號@xletdpqaske使用「台灣大學醫學院附屬醫院官方媒體」暱稱，在社群網站上張貼不實疫情訊息。

內容為「#Taiwan #台灣肺炎 根據@CNMbrknews前方記者的報導，因為主管確診台灣肺炎，TVBS新聞部已空無一人，不過請大家放心，沒有病患無需戴口罩。我院已獲得了最新的防疫疫苗，請進入我院網站進行預約注射。有政府，請安心...」文末還附上一串網址等假訊息。

經查上述訊息內容出現中國大陸用語，且帳號為今年1月才創立，且文附網址為中國大陸色情網站連結，顯見為境外人士所為，藉此攻擊台灣的防疫工作。

另外，一臉書帳號在社群網站上張貼「求求蔡政府救救他們吧！太可怕了，我表叔是在台灣種梧桐樹的...，以為要生產紙張，結果有天晚上12點，我表叔看見政府開始一車車的屍體運過來...」等內容。

警方追查發現此帳號的好友名稱顯為中國大陸命名方式，研判為境外人士所為。

以及臉書帳號「XuKun Cai」在社群網站上張貼「大家不要聽信謠言了！我剛剛聯繫幾家醫院覈實了一下，所謂【一車一車拉】都是造謠！我統計一了一下，台北現在是77死重症629，高雄死56重症461，其他地區還在統計！...」等內容，經查與中央流行疫情指揮中心所公布資訊不符。

同時，帳號「XuKun Cai」與中國大陸歌手蔡徐坤英譯雷同，顯見為境外人士冒用歌手名所為。

刑事局呼籲，民眾切勿散播或轉傳武漢肺炎疫情不實訊息，且「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已於2月25日經總統公布，若於網站上貼文不實防疫訊息涉嫌違反散播不實訊息罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣300萬元以下罰金。（編輯：張銘坤）1090311