武漢肺炎疫情假訊息 刑事局查獲3起送辦

（中央社記者劉建邦台北13日電）刑事局今天表示，查獲3起武漢肺炎疫情謠言，包含一名印尼籍新住民在臉書社團張貼有感染肺炎印尼外勞流竄、何姓男子在個人臉書發文提及台北市東區有人確診等，訊後送辦。

刑事局下午召開記者會，偵三大隊大隊長蕭瑞豪表示，接獲民眾檢舉，有人在社群網站臉書（Facebook）張貼武漢肺炎疫情假訊息，包含印尼籍林姓新住民及何姓男子涉案。

刑事局指出，林姓新住民在臉書社團「我是樹林人」張貼有感染肺炎的印尼外勞在附近地區流竄，通知林女到案，她坦承涉案，供稱是看到印尼籍友人發文，再翻成中文貼到臉書社團，是想提醒親友。

台北市45歲何姓男子日前透過個人臉書張貼北市東區知名KTV、百貨公司有人確診，經轄區警方通知到案後，他坦承涉案，供稱是聽友人提及疫情訊息，事後在臉書發文。

刑事局偵七大隊也查獲台中市劉姓男子張貼疫情假訊息，大隊長黃水願說，接獲檢舉，劉男在個人臉書張貼「台灣沒有真正研製試劑」等文字，通知到案後，他坦承涉案，供稱是看到網路流傳訊息，事後轉貼個人臉書。

警訊後皆以違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例（散播有關疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金），函送各地檢察署偵辦。（編輯：張銘坤）1090313