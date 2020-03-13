散播確診個案社區假消息 2女吃官司

（中央社記者王朝鈺基隆市13日電）賴姓女子未經查證在臉書社團留言，指武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案住在基隆某社區，警方追查發現，賴女消息源自LINE群組內一名楊姓女子，警方今天通知2人到案說明，訊後送辦。

有網友在臉書社團（Facebook）「基隆人」轉載防疫資訊文章，26歲賴姓女子在下方留言，指基隆市確診病例位於基隆市某大型社區，造成社區民眾恐慌。

警方上午接獲檢舉後，由刑事警察大隊科技犯罪偵查隊和偵一隊展開調查，並經中央流行疫情指揮中心及基隆市衛生局證實，確認屬於不實訊息，立刻報請基隆地檢署指揮偵辦。

警方下午1時許通知賴女到案說明，賴女供稱，訊息源自有60多人的LINE工作群組內一名57歲楊姓女子散播，警方隨即通知楊女前來製作筆錄，2人均坦承未經查證訊息來源真實性。

警方訊後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息罪嫌，將2人移送基隆地檢署偵辦，依法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。（編輯：屈享平）1090313