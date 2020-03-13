更多編輯台推薦新聞：
陸媒稱台灣炒作武漢肺炎防疫成果 陳時中用「三個好」回嗆
生活

陸媒稱台灣炒作武漢肺炎防疫成果 陳時中用「三個好」回嗆

去年11月即知疫情 港媒披露中國短報確診病例
兩岸

去年11月即知疫情 港媒披露中國短報確診病例

疫情蔓延 花木蘭玩命關頭9延後上映 加州迪士尼環球影城閉園
國際

疫情蔓延 花木蘭玩命關頭9延後上映 加州迪士尼環球影城閉園

武漢肺炎肆虐 MLB新球季開打至少延後兩週
運動

武漢肺炎肆虐 MLB新球季開打至少延後兩週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

散播確診個案社區假消息 2女吃官司

最新更新：2020/03/13 22:05

（中央社記者王朝鈺基隆市13日電）賴姓女子未經查證在臉書社團留言，指武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案住在基隆某社區，警方追查發現，賴女消息源自LINE群組內一名楊姓女子，警方今天通知2人到案說明，訊後送辦。

有網友在臉書社團（Facebook）「基隆人」轉載防疫資訊文章，26歲賴姓女子在下方留言，指基隆市確診病例位於基隆市某大型社區，造成社區民眾恐慌。

警方上午接獲檢舉後，由刑事警察大隊科技犯罪偵查隊和偵一隊展開調查，並經中央流行疫情指揮中心及基隆市衛生局證實，確認屬於不實訊息，立刻報請基隆地檢署指揮偵辦。

警方下午1時許通知賴女到案說明，賴女供稱，訊息源自有60多人的LINE工作群組內一名57歲楊姓女子散播，警方隨即通知楊女前來製作筆錄，2人均坦承未經查證訊息來源真實性。

警方訊後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息罪嫌，將2人移送基隆地檢署偵辦，依法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。（編輯：屈享平）1090313

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報