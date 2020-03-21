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通緝犯偷車盜檜木梁柱 犯11起竊案遭逮

最新更新：2020/03/21 12:21
宜蘭縣41歲通緝犯曹姓男子涉嫌鎖定高經濟價值檜木梁柱，再以偷來的小客貨車載送，羅東警分局20日逮捕曹男，詢後將他解送歸案。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　109年3月21日
宜蘭縣41歲通緝犯曹姓男子涉嫌鎖定高經濟價值檜木梁柱，再以偷來的小客貨車載送，羅東警分局20日逮捕曹男，詢後將他解送歸案。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　109年3月21日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣21日電）宜蘭縣41歲通緝犯曹姓男子涉嫌鎖定高經濟價值檜木梁柱，再以偷來的小客貨車載送，至少犯下11起竊案，羅東警分局昨天逮捕曹男，詢後將他解送歸案。

警方今天表示，曹男去年10月間因竊盜案羈押期滿後重操舊業，鎖定五結及冬山偏鄉犯案，針對無人居住的三合院下手，竊取屋內高經濟價值檜木梁柱、桌椅等，再以偷來的自小客貨車載送。

羅東警分局獲報後立即組成專案小組，調閱監視器畫面一眼認出犯嫌曹男身影，警方指出，曹男生性狡詐多疑且犯案手法縝密，多次圍捕都讓他駕車脫逃，無視公權力存在更提高警方查緝決心。

警方指出，專案小組昨天掌握到曹男藏匿處所，上午11時許以優勢警力在羅東鎮博愛路一處民宅逮捕曹男，統計曹男至少犯下5起汽車和6起木材共11起竊盜案，至於變賣金額仍需進一步調查。

警方表示，曹男先前因毒品案遭判刑3年1月未報到入監服刑，遭宜蘭地檢署發布通緝，警方詢後先將曹男解送歸案，至於竊盜部分，也將持續擴大偵辦。（編輯：方沛清）1090321

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