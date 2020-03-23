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美國紐約等8州先後祭禁令防疫情擴散 全國逾一億人禁足在家
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嘉檢啟動視訊開庭 免強制處分案改遠距偵訊防疫

最新更新：2020/03/23 15:01
武漢肺炎疫情延燒，嘉義地檢署23日啟動遠距視訊開庭系統，針對一般無須強制處分案件的被告，若有發燒或近期有出國旅遊史，一律以視訊偵訊。中央社記者黃國芳攝　109年3月23日
武漢肺炎疫情延燒，嘉義地檢署23日啟動遠距視訊開庭系統，針對一般無須強制處分案件的被告，若有發燒或近期有出國旅遊史，一律以視訊偵訊。中央社記者黃國芳攝　109年3月23日

（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）武漢肺炎疫情延燒，嘉義地檢署加強防疫作為，今天啟動遠距視訊開庭系統，針對一般無須強制處分案件的被告，若有發燒或近期有出國旅遊史，一律透過視訊偵訊，避免疫情擴散。

嘉義地檢署今天啟動遠距視訊開庭系統，由檢察官吳心嵐透過視訊與嘉義市警察局刑警大隊及第一、第二分局連線，並模擬開庭狀況，測試訊號、影像清晰及音量大小。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延燒，嘉檢繼設立防疫期間的臨時偵查庭後，再向中華電信公司租用Zoom視訊會議系統，提供嘉義縣市警察局、調查局等機關使用。

蔡英俊指出，對於發燒或近期有出國旅遊史的被告，若非現行犯或入監服刑者，則由檢察官改期再行傳喚或為其他措施；若是現行犯或通緝到案，檢察官認為必須為強制處分及需入監服刑者，則在臨時偵查庭開庭；其他無須為強制處分者，檢察官可藉由Zoom視訊會議系統訊問，避免疫情擴散。

蔡英俊說，因應疫情未來發展，嘉檢尋找異地辦公處所，除了盤點閒置房舍外，更向財團法人九華山地藏庵商借菩提樓為第二辦公處所，以備不時之需。（編輯：洪學廣）1090323

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