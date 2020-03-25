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台東知名麵店摔貓案 店老闆依違反動保法起訴

最新更新：2020/03/25 16:12

（中央社記者盧太城台東縣25日電）去年台東市知名小吃店賴姓業者涉嫌摔幼貓案，台東地檢署偵查終結，依違反動物保護法將他提起公訴。

台東地檢署日前偵查終結，由於有3人出面指認，因此將賴男依違反動物保護法提起公訴。起訴書表示，賴男雖坦承將幼貓摔在地，惟矢口否認犯行。辯稱本要飼養幼貓，在抓貓時遭咬傷，本能將手向上舉貓就摔在地上，當下因為手痛先去洗手，後來小貓不見蹤影。

至於去年事件發生時，有網友「小貓屍體」等指證，檢方起訴書未提及。對於遭檢方起訴，小吃店張貼自24日到26日暫停營業公告。

去年10月27日晚上有民眾目睹賴男在店門前重摔一隻小貓，小貓嘴角滲血，疑被摔死。事件被貼上網，引起動保人士關切。賴男的兒子當晚出面在臉書PO文代父道歉，並出示醫院診斷證明，強調父親是在抓貓時，手指被小貓咬傷，反射動作甩開貓，承諾會捐錢給動保團體，希望大家再給他們機會。

不過仍然無法平息在網路上輿論的指責，台東警分局中興派出所根據民眾指控展開偵辦。賴男事後親自以錄影方式向社會道歉，他說，見小黑貓可愛，想捉回家養，卻被小貓咬傷，反射動作把小貓甩開，沒有摔貓，小貓也沒死，但不知去向，對於造成社會大眾誤會，他很難過，也向大家致歉。（編輯：黃世雅）1090325

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