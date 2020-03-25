中龍環評案中市府敗訴 環團：判決意義非凡

（中央社記者蘇木春台中25日電）環保團體控告台中市環保局，審查中龍鋼鐵公司環評變更時違法，台中高等行政法院今天判決環保局敗訴；環保團體表示，判決意義非凡，盼中市環保局依法行政、勿上訴。

環保署在民國104年3月督察台中市龍井區中龍鋼鐵公司時，發現總廢棄物量每年約297萬噸，比環評核准的量超過26萬多噸，台中市政府同年11月要求中龍公司辦理環評變更，經台中市環保局主辦的環評委員會審議後，106年7月通過中龍鋼鐵提交的變更內容對照表審查。

環保團體向台中市政府提起訴願遭到駁回，因此向台中高等行政法院提起行政訴訟，控告台中市政府環保局環評違法。台中高等行政法院今天判決台中市環保局敗訴，原決議撤銷，可上訴。

環保團體今天在台中高等行政法院外召開記者會，多個環團都到場聲援，並呼籲台中市政府勿上訴，應盡速辦理環評。

環境權保障基金會律師陳健三發表聲明表示，判決意義非凡，代表司法單位並非不得審查行政機關所做的環評處分，對於行政機關違法情事時，仍得予以撤銷或變更，認為判決應屬適法合理，盼台中市環保局依法行政、勿上訴。

彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君呼籲，中龍公司應把廢棄物留在廠區，將可再利用的物資取代使用，並盡速建造封閉式倉庫，自己的產品、自己使用，落實循環經濟。

台中市環保局表示，依環評委員專業認定，變更事項對環境影響輕微，因此採變更內容對照表的方式進行環評審查，整體過程均合乎法律程序。環保局尊重判決結果，將待收到法院判決後，做出對環境最友善的決定。

中龍公司表示，全案並無變更鋼鐵產能，對於原環評書件的空氣、水等環境影響承諾也未變更。不論申請、審查或決議核准等程序，中龍公司與台中市環保局均依相關法令辦理，對於判決結果深表遺憾，待收到判決理由後，將再與律師研議後續處理方向。（編輯：謝雅竹）1090325