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越籍脫逃偷渡客 海巡署再查獲2人

最新更新：2020/03/26 19:11

（中央社記者郝雪卿台中26日電）海巡署查獲的越南籍偷渡客，有6人在留置期間於23日夜間脫逃，繼昨日尋回2人後，海巡署今天表示，今天在南投地區查獲第3名脫逃者，另第4名偷渡客則經策動後主動投案。

海巡署偵防分署連江查緝隊掌握情資，在屏東地檢署指揮下，22日在屏東小琉球西南方10.6浬外，查獲台灣籍漁船載送31名（24男、7女）越南籍偷渡客，及時阻止闖關入境，並逮捕2名台籍船員。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，31名越籍偷渡客都被送到位於台中市清水區的檢疫所安置，並以高規格防疫，採3人1間房安置。其中有6名嫌犯於23日晚上將2間房的鋁窗破壞後脫逃，海巡署立即成立專案小組，並結合警力積極追查。

海巡署指出，專案小組於25日分別在台北市及南投市策動及緝捕偷渡客黃義強、阮文二及陳姓接應人到案後，另鎖定其他在逃偷渡客可能逃亡路線及可疑藏匿處所展開查緝。

海巡署表示，經由海巡署台中及彰化查緝隊策動，26日中午12時10分在南投往梨山的力行產業道路途中，緝回第3名偷渡犯陶文哥；第4名偷渡犯吳文壽經策動後，也於下午2時主動向移民署中區事務大隊投案。

海巡署指出，2名脫逃嫌犯查獲時，再次實施疫調，經量測體溫後沒有發燒或咳嗽情形，研判逃亡期間，未有染病或傳染疑慮，請民眾不要過度恐慌，目前仍全力追緝其他在逃偷渡客，並鼓勵能主動投案。（編輯：陳清芳）1090326

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