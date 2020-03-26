亞太貪污觀感評比第5名 廉政署：趨勢逐降

（中央社記者劉世怡台北26日電）2020年亞太地區貪污觀感評比報告，台灣排名第5名。廉政署今晚表示，台灣貪污觀感已經趨於穩定，長期而言，貪污趨勢已逐漸下降。

廉政署發布新聞稿指出，政治與經濟風險顧問公司（Political and Economic Risk Consultancy, PERC）出版的「亞洲情報」（Asian Intelligence）期刊，於3月24日公布「2020年亞太地區貪污觀感評比報告」，台灣今年排名第5名，與去年相同，得分為5.15分，與去年5.37分相比進步0.22分（評分級距為0至10分，分數愈高代表愈貪腐）。

2020年亞太地區貪污觀感評比報告前4名依序為：新加坡（1.73分）、澳洲（2.1分）、日本（2.81分）及香港（4.15分）。

廉政署表示，評比的台灣篇章訪問對象，是在台灣工作的外國企業或商會人士，調查其對所在地區貪污問題的觀感；針對貪污現象的評價，有超過66%的受訪者認為與過去一年相比，無顯著變化。

評比報告指出，根據廉政署所公布的貪瀆案件起訴件數、起訴人次及貪瀆金額，在2000年初前10年的數據較近10年為高。

新聞稿指出，以廉政署年度工作報告數據為例，2002年的貪瀆金額為新台幣72億元、605件貪瀆案件，並起訴1278人；但相比2018年，貪瀆金額則為1億6900萬元、271件貪瀆案件，起訴750人。

新聞稿指出，台灣貪污觀感已經趨於穩定，長期而言，貪污趨勢已逐漸下降，並將可能朝此方向持續發展；雖然貪污仍是現存問題，但在社會共同推動反貪腐的努力下，成果將比預期的更為有效。（編輯：唐聲揚）1090326