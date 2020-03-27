越籍男欠賭債遭同鄉囚禁凌虐 警攻堅營救

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣27日電）越南籍阮姓男子因積欠賭債遭誘騙到蘆洲囚禁凌虐，犯嫌並透過視訊向家屬要求20萬元，宜蘭警方日前攻堅救出阮男並逮捕3名越南籍男子，法院裁定3人收押禁見。

宜蘭警方今天表示，礁溪一名越南籍阮姓男子因簽賭越南類似六合彩積欠折合新台幣16萬元債務無力償還，20日遭誘騙上車後，押到新北市蘆洲區囚禁，期間阮男不僅遭甩棍毆打，犯嫌還透過視訊向阮男家人要求約20萬元贖金才肯放人。

警方獲報後隨即展開調查，並報請宜蘭地檢署檢察官陳怡龍指揮刑警大隊、宜蘭警分局及礁溪警分局組成專案小組全力偵辦。

經專案小組調閱監視器畫面後鎖定犯嫌，25日見時機成熟前往新北市蘆洲區攻堅營救人質，所幸阮男僅受皮肉傷，警方除逮捕越南籍梅姓與張姓男子外，並起獲犯案工具和毒品安非他命，後續又在蘇澳鎮拘提到主嫌越南籍張姓男子。

警方訊後依妨害自由等罪嫌將3名犯嫌移送宜蘭地檢署偵辦，經檢察官複訊後向法院聲押3人獲准。警方表示，阮男家屬透過人力仲介公司感謝警方在48小時內救出被害人，並肯定台灣警方辦案能力。（編輯：張銘坤）1090327