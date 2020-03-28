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詐騙集團高薪引誘 年輕學子上當淪車手

最新更新：2020/03/28 16:21

（中央社記者劉建邦台北28日電）一名林姓高中生透過臉書認識自稱是財經公司幹部的網友，對方稱可提供工作，只要提供帳戶、到ATM領款就能領高薪，林男配合，隔天發現其帳戶被凍結，事後才知被利用當車手。

警政署刑事局今天發布新聞資料表示，詐騙集團常利用年輕人想輕鬆賺錢心態，引誘成車手，經統計，去年被查獲車手，有602人年紀集中在18歲至20歲，若年輕人不幸成車手，除可能負擔高額民事賠償責任，還會涉及刑法。

刑事局指出，家長平時應注意小孩言行及交友狀況，若常出入較複雜場所或忽然有來源不明大筆金錢，可能是涉及違法，並告知不要隨便提供銀行帳戶、門號給不認識的人，更不要任意替人到ATM領款，以免成詐騙集團車手。

刑事局表示，新竹市一名19歲林姓高中生日前在社群網站臉書（Facebook）認識自稱是財經公司幹部的網友，對方以僅需協助到ATM提款就有高薪為由引誘，林男事後被利用變成詐騙集團車手。

刑事局指出，為加強查緝詐騙車手，官網已設置「詐欺車手專區」，並公開車手到ATM提款或面交取款畫面，歡迎民眾瀏覽，有線索可打165反詐騙專線反映，若因此查獲車手，警方也會提供獎勵金新台幣1萬元。（編輯：戴光育）1090328

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