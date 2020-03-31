苗栗慣竊專偷友人 被害者損失近30萬元

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）通霄警分局今天指出，接獲民眾通報車輛遭人擊破車窗行竊，損失金項鍊和現金約新台幣30萬元，經調閱住家監視器畫面發現，竊嫌竟是受害者昔日同事，已鎖定特定對象追緝中。

通霄分局西湖分駐所所長姜名旂表示，27日接獲民眾報案，車輛被他人毀損、車內財物遭竊，經派員前往查看，竊嫌已逃逸無蹤，除進行現場蒐證外，也立即調閱附近住家監視器畫面，鎖定劉姓男子涉有重嫌。

張姓受害民眾指出，當天被偷走一條重達3兩3錢的金項鍊以及現金8萬元，總計約30萬元，而看到監視器畫面中的竊嫌，竟是昔日同事，更是讓他氣憤不已，因此把行竊畫面轉貼上網，提醒大家注意並幫忙追賊，沒想到有網友認出，這名竊嫌不但專偷朋友財物，還有人留言回應「上次我結婚來偷我們家，真的是垃圾人」。

附近民眾指出，劉姓竊嫌一年多前從環保公司離職，透過朋友和同事關係，得知受害民眾習慣放置錢包或財物地點，進而趁機行竊，類似作案手法可能不止一次，正積極追捕竊嫌到案，釐清相關案情。（編輯：方沛清）1090331