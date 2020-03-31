博弈網站地下賭金39億匯台案 檢起訴22人

（中央社記者黃國芳嘉義市31日電）嘉義地檢署日前查獲3家博弈網站將不法獲利新台幣39億元透過地下匯兌匯回台灣，遭檢調查獲，檢方今天依違反洗錢防治法等罪嫌起訴網站負責人林育賢等22名被告。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，嘉義市吳承霖、陳玟叡夫婦等7人被控組成地下匯兌集團，1年多經手匯兌金額124億元，去年8月遭檢調查獲，同年12月檢方依違反銀行法起訴。

蔡英俊指出，檢調在調查吳承霖夫婦非法匯兌集團的帳冊客戶時，發現客戶郭峰成、林育賢、王雅琳等人成立的娛樂公司，常有大筆資金進出，進一步調查，發現3人涉嫌經營博弈網站，2年來從中國匯回39億元賭金，檢警調於去年12月查獲林育賢等人到案。

嘉義地檢署今天發布的起訴書指出，林育賢等3人被控於3、4年前經營博弈網站，並於境外不詳處所架設網站，作為賭博場所，並邀集大陸不特定賭客於網站線上投注電子遊戲等，或提供彩票投注，每注金額人民幣1元至1萬元不等，賭客透過支付寶或微信平台充值進行下注。

起訴書表示，地下匯兌集團主嫌吳承霖及林育賢等被告，將博弈網站部分境外獲利賭金匯回台灣，是透過香港的公司，營造經貿交易假象，製作不實的行銷設計規劃協議等合約，自107年4月起，分批以美金匯回台灣的銀行，營造合法收入假象，合計匯回金額約新台幣1億200多萬元。

蔡英俊說，博弈網站案件執行搜索時，查扣價值不菲的麥拉倫、保時捷等6輛名車等贓證物，其中所查扣1輛麥拉倫及2輛保時捷，合計拍賣金額為1253萬5000元，將被宣告沒收。

嘉義地檢署偵查終結，將吳承霖、林育賢及多名線上客服人員等22名被告分別依違反洗錢防制法、商業會計法及賭博等罪嫌起訴。（編輯：方沛清）1090331