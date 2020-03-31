更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球最新情報 3/31
國際

武漢肺炎全球最新情報 3/31

Focus Taiwan讓你聽新聞 幫你用英文聊台灣時事
生活

Focus Taiwan讓你聽新聞 幫你用英文聊台灣時事

郝柏村一生軍人本色 抗戰老兵見證歷史
政治

郝柏村一生軍人本色 抗戰老兵見證歷史

志村健70年人生謝幕 搞笑詮釋「怪叔叔」成絕響
娛樂

志村健70年人生謝幕 搞笑詮釋「怪叔叔」成絕響

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台北某大學傳學生確診 校方：已請相關師生遠距教學
首頁 / 社會

博弈網站地下賭金39億匯台案 檢起訴22人

最新更新：2020/03/31 11:53

（中央社記者黃國芳嘉義市31日電）嘉義地檢署日前查獲3家博弈網站將不法獲利新台幣39億元透過地下匯兌匯回台灣，遭檢調查獲，檢方今天依違反洗錢防治法等罪嫌起訴網站負責人林育賢等22名被告。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，嘉義市吳承霖、陳玟叡夫婦等7人被控組成地下匯兌集團，1年多經手匯兌金額124億元，去年8月遭檢調查獲，同年12月檢方依違反銀行法起訴。

蔡英俊指出，檢調在調查吳承霖夫婦非法匯兌集團的帳冊客戶時，發現客戶郭峰成、林育賢、王雅琳等人成立的娛樂公司，常有大筆資金進出，進一步調查，發現3人涉嫌經營博弈網站，2年來從中國匯回39億元賭金，檢警調於去年12月查獲林育賢等人到案。

嘉義地檢署今天發布的起訴書指出，林育賢等3人被控於3、4年前經營博弈網站，並於境外不詳處所架設網站，作為賭博場所，並邀集大陸不特定賭客於網站線上投注電子遊戲等，或提供彩票投注，每注金額人民幣1元至1萬元不等，賭客透過支付寶或微信平台充值進行下注。

起訴書表示，地下匯兌集團主嫌吳承霖及林育賢等被告，將博弈網站部分境外獲利賭金匯回台灣，是透過香港的公司，營造經貿交易假象，製作不實的行銷設計規劃協議等合約，自107年4月起，分批以美金匯回台灣的銀行，營造合法收入假象，合計匯回金額約新台幣1億200多萬元。

蔡英俊說，博弈網站案件執行搜索時，查扣價值不菲的麥拉倫、保時捷等6輛名車等贓證物，其中所查扣1輛麥拉倫及2輛保時捷，合計拍賣金額為1253萬5000元，將被宣告沒收。

嘉義地檢署偵查終結，將吳承霖、林育賢及多名線上客服人員等22名被告分別依違反洗錢防制法、商業會計法及賭博等罪嫌起訴。（編輯：方沛清）1090331

延伸閱讀
博弈網站26億賭金匯台 蕭姓業者收押禁見博弈網站26億賭金匯台 律師：業者無實際經營

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報