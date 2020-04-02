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特派專欄／美國成全球最大疫區 疫情暴露醫療體系致命問題
首頁 / 社會

防疫夯網購 男子遇解除分期付款詐騙老招丟百萬

最新更新：2020/04/02 18:48

（中央社記者黃麗芸台北2日電）刑事局今天表示，防疫期間夯線上購物，但有詐騙集團以「解除分期付款」老招行騙，新北市30歲林姓工程師接到假冒網路賣場詐騙電話，單週匯款達19次，財損超過新台幣105萬元。

內政部警政署刑事警察局發布新聞稿表示，165反詐騙專線統計，自3月16日到3月22日止，民眾遭「解除分期付款」詐騙案共61件，詐騙集團高風險網路賣場依序為「愛上新鮮」24件、「樂天市場」9件、「86小舖」8件、「全國電子」8件、「韓式作風」7件與「露天拍賣」5件。

許多民眾在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間多改採線上購物，刑事局說，詐騙集團將老詐術「解除分期付款」舊瓶新裝行騙。

林姓工程師接到假冒「愛上新鮮」網路賣場詐騙電話，對方謊稱會員資料遭誤植，造成訂單出錯且重複扣款12次；緊接著另一名歹徒假冒銀行專員致電告知，為免被連續扣款，需按指示操作ATM（自動櫃員機）以解除分期付款設定，林姓工程師3月單週匯款達19次，被騙105萬元。

刑事局說，詐騙集團會先透過非法管道獲取民眾網路交易資料，再假冒店家及銀行客服人員致電行騙。民眾如果接到類似電話時，切勿輕信對方身分。

刑事局說，聽到「誤設為經銷商、批發商，誤設為付費會員，信用卡遭人盜刷重複下單，需配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字就要提高警覺，牢記ATM或網路銀行無解除扣款或取消訂單功能，有任何疑問可撥165反詐騙專線諮詢。（編輯：李明宗）1090402

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