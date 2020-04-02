嘉檢解剖死者發現肺部異常 檢體送驗陰性

（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義地檢署昨天解剖1名傷害案的男性死者，法醫發現死者肺部異常疑似有武漢肺炎病症，立即採集肺部檢體送驗，接觸的檢察官等人預防性隔離，結果於今晚出爐為「陰性」。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，嘉義縣1名男子與他人發生糾紛，被推倒送醫治療數日後不治，檢警於3月26日進行相驗，並昨天上午解剖、釐清死因。

不過，解剖時，法醫發現死者雙肺呈現瀰漫性實質化，進程遠超過死者住院天數，死者這種進展快速惡化的肺炎，懷疑可能罹患武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），立即採取肺部檢體送驗。

蔡英俊指出，嘉義地檢署立即啟動防疫預防措施，將檢體以最快速度由專人專車送往衛生福利部疾病管制署及嚴重特殊傳染性肺炎檢驗實驗室（簡稱昆陽實驗室）檢驗。

蔡英俊說，在檢驗結果出爐前，先請曾接觸死者的檢察官、法醫、書記官及司機等人，先行返家進行預防性隔離，辦公室及公務車輛全面消毒等措施，以最高規格的態度面對。

蔡英俊表示，嘉義地檢署於今天晚上向昆陽實驗室查詢，所幸死者檢體檢驗結果為「陰性」，虛驚一場。

不過，嘉義地檢署協調衛生醫療單位將檢體送驗或檢驗過程中，蔡英俊說，當地衛生單位認為個案是司法相驗案件，選擇不介入，也沒有協助向上通報；而醫療單位則認為只檢驗活體，這起個案無能為力。

蔡英俊指出，面對疫情延燒之際，稍有疏忽極可能成為防疫破口，絕對不能輕忽，希望大家務必在各自崗位上恪盡職守，積極任事，切勿推諉卸責，應打破地域觀念，一切以防疫為優先。（編輯：戴光育）1090402