女子缺錢臉書詐賣口罩 逾百名人受騙

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣警察局刑警大隊今天指出，破獲一起網路詐騙販售口罩案件，陳姓女子利用民眾防疫急需口罩的心態，透過臉書刊載口罩出售訊息，實際上根本沒出貨，受害者高達上百人。

刑警大隊科偵隊長曾冠喜指出，3月底接獲民眾報案指稱，在臉書購物平台看到網購口罩訊息，私下聯繫賣家並匯款，卻遲遲沒有收到口罩，驚覺受騙上當，警方隨即成立專案小組清查，發現至少有上百名臉友受騙。

專案小組利用科偵分析提款資料，並調閱相關監視器影像，發現20歲陳姓女子涉有重嫌，於1日進行搜索、拘提，陳女遭逮捕後，坦承因缺錢花用，利用民眾急需口罩的心態，透過臉書發布販售口罩訊息，要求受害者先匯款，但實際上陳女根本沒有口罩，初估不法獲利約新台幣50萬元。

苗栗縣警察局長翁群能指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續升溫，詐騙集團看準社會大眾恐慌心態，除了在各類網路平台假意販賣口罩，亦試圖冒充口罩實名制販售操作流程進行詐騙，呼籲民眾不要受騙上當。

翁群能表示，政府口罩實名制「不會」透過電話聯絡訂購人、「不會」用簡訊通知繳費或發送包裹查詢連結、最後，提醒民眾「不要」透過社群網站或通訊軟體購買口罩，謹記以上「三不」，以免花冤枉錢。

刑事局165反詐騙專線，今年已接獲多起民眾網購口罩遭詐騙案件，其中將近7成都是透過臉書行騙，警方指出，臉書並非購物平台，未提供任何安全交易機制，民眾透過網路購物應選擇商譽良好之購物平台，較有保障。（編輯：李錫璋）1090406