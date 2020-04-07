泰籍女子居家檢疫失聯罰100萬 逾期未繳限制出境

（中央社記者蕭博文台北7日電）一名泰國籍女子3月18日入境後違反居家檢疫規定，遭罰新台幣100萬元但逾期未繳，行政執行署花蓮分署今天對她限制出境，並積極尋找女子下落以強制執行。

一名泰國籍女子上月18日入境後，疑似填寫不實地址、電話等資訊，導致無法追蹤檢疫狀況，經警方連日協尋，上月26日在花蓮火車站逮獲送往強制安置，衛生局開罰100萬元。

行政執行署副署長陳盈錦今天受訪時表示，泰國籍女子因逾期未繳罰鍰被移送強制執行，花蓮分署發現女子打算離境，已立即限制出境；此外，花蓮分署另對一名挨罰10萬元的菲律賓籍女子限制出境。

陳盈錦說，截至中午為止，移送行政執行署的防疫裁罰案件新增6件，累積達21件；新增6件中，新竹分署1件，花蓮分署5件，花蓮分署新案即包括泰國女子遭罰100萬元案、菲律賓籍女子遭罰10萬元案。

另方面，陳盈錦指出，根據行政執行署掌握的資料，目前共有6人因違反居家檢疫、隔離規定各被開罰100萬元，新竹縣男子林東京已繳清，花蓮開罰的泰國籍女子則已移送執行，另4件尚未移送執行，包括台北市2件、新北市1件、桃園市1件。（編輯：方沛清）1090407