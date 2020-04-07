更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎疫情當頭 紐約染疫死者擠爆太平間
國際

武漢肺炎疫情當頭 紐約染疫死者擠爆太平間

武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬
兩岸

武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬

公開信全文／6天湧入近1.2億 義籍神父呂若瑟為故鄉募款提前結束
生活

公開信全文／6天湧入近1.2億 義籍神父呂若瑟為故鄉募款提前結束

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防
兩岸

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

泰籍女子居家檢疫失聯罰100萬 逾期未繳限制出境

最新更新：2020/04/07 19:29

（中央社記者蕭博文台北7日電）一名泰國籍女子3月18日入境後違反居家檢疫規定，遭罰新台幣100萬元但逾期未繳，行政執行署花蓮分署今天對她限制出境，並積極尋找女子下落以強制執行。

一名泰國籍女子上月18日入境後，疑似填寫不實地址、電話等資訊，導致無法追蹤檢疫狀況，經警方連日協尋，上月26日在花蓮火車站逮獲送往強制安置，衛生局開罰100萬元。

行政執行署副署長陳盈錦今天受訪時表示，泰國籍女子因逾期未繳罰鍰被移送強制執行，花蓮分署發現女子打算離境，已立即限制出境；此外，花蓮分署另對一名挨罰10萬元的菲律賓籍女子限制出境。

陳盈錦說，截至中午為止，移送行政執行署的防疫裁罰案件新增6件，累積達21件；新增6件中，新竹分署1件，花蓮分署5件，花蓮分署新案即包括泰國女子遭罰100萬元案、菲律賓籍女子遭罰10萬元案。

另方面，陳盈錦指出，根據行政執行署掌握的資料，目前共有6人因違反居家檢疫、隔離規定各被開罰100萬元，新竹縣男子林東京已繳清，花蓮開罰的泰國籍女子則已移送執行，另4件尚未移送執行，包括台北市2件、新北市1件、桃園市1件。（編輯：方沛清）1090407

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報