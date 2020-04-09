口罩實名制後詐騙簡訊暴增 不僅中文還有日語

（中央社記者盧太城台東縣9日電）「包裹已派發，請及時查收」這種「釣魚簡訊」詐騙在實施口罩實名制後暴增，有的甚至用日語或韓語，警方呼籲民眾勿受騙。

台東縣警方最近接到許多「釣魚簡訊」的案件，尤其是上網購買口罩的實名制開始後，類似案件更多，台東警方今天出面呼籲民眾當心受騙。

台東縣政府警察局台東分局寶桑派出所長謝宜達表示，近日常有民眾收到這樣的簡訊「包裹已派發，請及時查收」等類似的「釣魚簡訊」，導致不少民眾受害，這是典型的詐騙集團假冒快遞公司發送簡訊。

最近在口罩實名制網路預購服務啟動後，詐騙集團廣發類似訊息，並在訊息內附上一串網址，企圖利用民眾急買口罩的心情，因而使民眾上當、受騙。

另外，也有家長接獲調查學生連續假日的旅遊史，同樣附上一連串網址，引家長點進去後立即被扣新台幣1800元，且無法停止付費，直到把sim卡拔除後才停止。

孫姓民眾表示，收到中文簡訊後不予理會，但過沒多久換收到日文的簡訊，點進去幾個小時後在中華電信的儲值全部被用完，他向中華電信客服詢問，中華電信說這是詐騙集團的「釣魚簡訊」。

警方呼籲民眾，若收到類似簡訊請刪除，勿下載任何程式或連結，否則手機裡的個人資料或通訊錄可能被竊取濫用，更會在不知不覺中透過電信商的「小額付費」功能把錢支付到詐騙集團口袋。

如不慎點開相關訊息可參考165反詐騙諮詢專線所提供之以下4個處置方式：1、關閉手機小額付費功能。2、聯繫信用卡公司。3、請交易平台取消交易。4、手機回復原廠設定。（編輯：黃世雅）1090409