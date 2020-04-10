新北女藥師遭恐嚇強買口罩 市府官員慰問

口罩實名制目前推行成人14天買9片，各地藥局人龍湧現，新北市新莊警分局中港派出所員警10日下午特別前往自立街一家藥局，勸導並維護購買民眾的秩序與距離。中央社記者黃旭昇新北攝 109年4月10日

（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市新莊王姓女藥師遭民眾插隊恐嚇強買口罩，她情緒崩潰落淚續賣。警方迅速破案，以涉嫌違反醫療法函送黎姓男子。市府官員與藥師公會今天前往慰問，感謝藥師協助防疫。

新莊警分局9日據報，自立街的藥局發生糾紛及爭吵，警方到達時，購買口罩的男子已離去。警方初步調查，新康藥局王姓藥師指稱，遭不認識男子恐嚇，強制要求若不賣口罩給他，就不離開。

王姓藥師被迫賣口罩給男子，但身心受到驚嚇，於是向警方報案。中港派出所員警調閱現場及周邊街道監視器，兩個小時後通知附近買口罩的黎姓男子到案。

警方說，詢問後，因被害人身分為藥師是醫療法所設身分範疇，且產生心身畏懼遭恐嚇等情，依醫療法24條第二項及同法106條第三項恐嚇函送檢方偵辦。

市府副秘書長朱惕之與衛生局長陳潤秋、新北市藥師公會理事長陳昭元、藥師公會全聯會常務理事朱金玉，今天下午偕同衛生局食藥科長楊舒秦、新莊警分局長林武宏，前往新莊區新康藥局慰問王姓女藥師，並代表市長侯友宜致贈一盒水果。

王姓藥師表示，9日是販售14天9片口罩首日，相當忙碌。男子在藥局強行要買口罩，且「馬上就要」。但當時已大排長龍，號碼牌也發完。男子拒絕藥局10日才另賣口罩給他，咆哮並強行插隊要買口罩。

王藥師基於後面還有排隊人龍，也擔心自身與群眾安危，只好將替自己先生購買的1包9片口罩賣給男子，但無法替插隊的男子過卡。事件嚴重影響其情緒，落淚續賣。她認為，協助防疫以來受到許多壓力，早已超過基層藥師所能承受的範圍，希望伸張公權力。

陳昭元說，基層藥師販售口罩過程，遇到少數民眾不合理的要求受委屈，甚至會暴力或言語威脅，但仍堅守崗位挑起防疫責任，甚至板橋也有吳姓藥師還顧及其他弱勢，發起購買口罩零錢捐做公益活動，令人敬佩。

朱金玉表示，全國共240家藥局申請退出發放口罩，其中，新北有50家藥局多因懷孕、年邁、或藥師本身有重大傷病無法負荷。他會向食藥署爭取給予基層藥師鼓勵與肯定，讓犧牲奉獻更有動力。

朱惕之表示，新北市共有1140家藥局投入販售口罩，感謝藥師犧牲個人時間，卻無怨無悔地繼續付出。市府責成警察局維護各藥局的治安與秩序，也呼籲民眾排隊買口罩要保持秩序與距離，攜手抗疫。（編輯：方沛清）1090410

口罩實名制販售實施14天買9片新制，新北市新莊區不少藥局10日門外大排長龍，有些隊伍綿延約50公尺長。中央社記者黃旭昇新北市攝 109年4月10日