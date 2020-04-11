台南某托嬰中心不當照顧幼兒 托育人員遭罰離職

（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市永康區一家托嬰中心不當照顧幼兒。一名1歲男嬰被家人發現身上有多處瘀傷，市府社會局調查後，已對負責照顧的女性托育人員開罰新台幣6萬元，且2年內不得再任職。

社會局調查，這名男嬰今年2月送到永康區一家托嬰中心，家長4月7日發現男嬰身上有多處瘀傷，8日毅然結束收托，並帶男嬰前往醫院診療，社會局9日獲報，認定托嬰中心違法情節屬實。

社會局立刻依違反兒童及少年福利與權益保障法，對負責照顧的一名女性托育人員開罰新台幣6萬元，同時裁處2年內不得擔任兒童及少年福利機構的負責人或工作人員。

另外，這家托嬰中心負責人案發後未向社會局通報，社會局正在調查，若隱匿通報屬實，將對負責人開罰6萬元以上、60萬元以下的罰款。

社會局人員今天告訴中央社記者，目前這家托嬰中心不當照顧幼兒僅此一件，但社會局已在追查是否還涉及其他不當照顧案件。

台南市長黃偉哲表示，台南市絕不容許任何兒少權益受到傷害，對兒童不當照顧一定追究到底。托育人員除須具備專業照顧技能外，還要有加倍的愛心與耐心，托育人員若不當照顧幼兒，市府絕對以最快速度裁罰。（編輯：謝雅竹）1090411