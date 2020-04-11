前立委辦公室主任搭車鬧事 警約制管束待酒醒放人

（中央社記者黃旭昇新北11日電）新莊警方昨晚處理計程車司機與酒醉乘客糾紛案，發現乘客是前立法委員李鴻鈞已離職的辦公室前主任張書維，他情緒激動拒盤查，警方強力約束，張書維酒醒後，向警方道歉才離開。

新莊警分局今晚表示，10日深夜11時許接獲報案，前往新莊區新興街45巷口，處理一件計程車司機與酒醉乘客糾紛案。

警方前往現場調查，60歲的張姓司機報案指稱，與酒醉乘客有糾紛，從北市搭載乘客到新莊後，乘客不願意下車，賴在車上，只好報警處理。

新莊派出所梁姓、蕭姓警員至現場了解情況後，要查證乘客的身分。當下男子不願意配合，除對蕭員大小聲外，還拉扯員警、情緒激動。

員警見男子酒意甚重且情緒激動，於是實施強制力管束，上銬後並查證身分，發現他是前立法委員李鴻鈞已離職的辦公室前主任張書維。

警方說，直至張書維的妻子到場後，告知張妻糾紛過程。張書維在漸漸酒醒後，向員警道歉。警方於是終止管束，由張妻帶回。

張書維曾任前立委李鴻鈞新莊服務處主任，被控涉嫌對2名女記者性騷擾、性侵未遂，新北地檢署調查後，認為他確實涉案，去年11月29日依妨害性自主罪起訴。（編輯：張芷瑄）1090411