不滿區公所 台南男子丟保育類錦蛇遭送辦

台南市一名許姓男子稱對歸仁區公所不滿，14日朝區公所「丟蛇」洩憤，警方查出，許男所丟的蛇竟包含一條屬於保育類的黑眉錦蛇，並在其住處搜出多條蛇，訊後依法送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年4月14日

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南許姓男子因對歸仁區公所不滿，今天朝區公所「丟蛇」，公所職員起初以為是垃圾，待發現是蛇後嚇了一跳，趕緊報警；警方查出，許男丟的蛇竟是保育類的黑眉錦蛇，依法送辦。

台南市警局歸仁分局警員今天告訴中央社記者，台南市歸仁區公所上午10時許遭一名騎機車的男子丟蛇，男子丟出2個網袋，公所職員以為是垃圾，上前一看，袋中物竟是蠕蠕而動的蛇，嚇得趕緊報警。

警方調查，丟蛇男是歸仁當地以抓蛇為業的51歲許姓男子，許男丟蛇後，更揚言機車上還有蛇，他準備到其他地方丟。

警方鎖定後，通知許男到案說明；許男供稱因對歸仁區公所不滿才丟蛇；至於是哪裡不滿，許男未說清楚講明白。

警方再請台南市政府農業局人員檢視，許男朝公所丟的2條蛇中，其中1條是保育類的黑眉錦蛇，另1條是普通錦蛇；警方持續追查，又在許家找到1條黑眉錦蛇及3條普通錦蛇。

警方訊後依恐嚇罪嫌將許男送辦，另農業局也當場沒收黑眉錦蛇，將依違反動物保護法裁處。（編輯：陳俊碩）1090414