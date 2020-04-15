改裝噪音車擾民 南港警夜間聯合稽查

（中央社記者黃麗芸台北15日電）為加強防制改裝噪音車擾民，台北市警察局南港分局今天表示，近來和相關單位不定期執行改裝噪音車夜間聯合稽查，「馬上測、馬上罰」，共檢驗4輛改裝車，查獲3輛不合格。

南港分局今天發布新聞槁表示，改裝車夜間呼嘯而過，不僅造成嚴重噪音擾人，對交通安全也有隱憂，為杜絕車輛「大小聲」的違規行為，近期配合台北市環保局及監理所利用夜間時段，共同於南港區成功橋下執行噪音、改裝車輛暨酒後駕車聯合稽查。

同時，聯合稽查共檢驗4輛改裝車輛，就查獲3輛不合格，現場立即開罰，實現「馬上測、馬上罰」，以維護社區安寧及交通安全。

南港分局說，為加強防制改裝噪音車輛擾民，未來除持續配合環保局及監理所不定期利用夜間時段鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔查檢驗，進行現場噪音檢測。

此外，若於常規勤務中遇有疑似改裝噪音車輛，也將蒐集證據至環保署噪音車檢舉網站通報，由環保單位進行檢驗開罰。

南港分局指出，依「噪音管制法」第28條規定，經檢驗不符合管制標準者，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

同時，也可能一併觸犯「道路交通管理處罰條例」第16條規定，汽車除頭燈外的燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全，可處所有人900元以上1800元以下罰鍰。

另外，依上述同法第43條規定，汽車拆除消音器，或以其他方式造成噪音，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰。

南港分局呼籲，車主勿任意改裝車輛或拆除消音器，除能確保行車安全外，也避免製造噪音而影響他人。（編輯：張銘坤）1090415