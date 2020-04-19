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叫醒父母女兒脫困 五金行老闆滅火不成反喪生

最新更新：2020/04/19 12:46
嘉義縣東石鄉一家五金行19日凌晨發生火警，火勢猛烈，屋主洪姓男子試圖滅火，不料遭濃煙嗆昏，緊急送醫急救仍不治。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　109年4月19日
嘉義縣東石鄉一家五金行19日凌晨發生火警，火勢猛烈，屋主洪姓男子試圖滅火，不料遭濃煙嗆昏，緊急送醫急救仍不治。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　109年4月19日

（中央社記者黃國芳嘉義縣19日電）嘉義縣東石鄉一家五金行今天凌晨發生火警，屋主洪姓男子先叫醒父母及女兒逃出火場後，試圖滅火，不料遭濃煙嗆昏，緊急送醫急救仍不治。火災原因待調查。

嘉義縣消防局凌晨3時許接獲報案，指東石鄉永屯村發生住宅火警，立即派遣東石等分隊前往搶救。消防人員趕抵，發現五金百貨行的2、3層樓竄出濃煙，並有3人在2樓陽台呼救。

消防人員立即拉水線灌救，且快速架設雙節梯至2樓陽台，將1男、2女救到安全地點。屋內還有1名男子待救，消防人員立即拉水線入室搶救，並組成搜索小組進入，隨後在3樓的房間救出受困的洪姓男子。

洪男被救出時，身體局部被燻黑，初步察看並無外傷，但已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救，但急救後仍宣告不治。

消防局初步了解，發生火警時，在3樓房間睡覺的洪男第一時間警醒，先到2樓叫醒父母與女兒後，自己拿著滅火器試圖滅火，不料沒有逃出火場。（編輯：唐聲揚）1090419

嘉義縣東石鄉一家五金行19日凌晨發生火警，消防人員獲報趕抵，立即拉水線入室搶救，並在3樓的房間救出受困的洪姓男子，洪男送醫急救後宣告不治。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　109年4月19日
嘉義縣東石鄉一家五金行19日凌晨發生火警，消防人員獲報趕抵，立即拉水線入室搶救，並在3樓的房間救出受困的洪姓男子，洪男送醫急救後宣告不治。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　109年4月19日
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