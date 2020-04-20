祥富水產近百員工 陳情新北勞工局爭權益

（中央社記者王鴻國新北20日電）火鍋超市始祖「祥富水產」無預警倒閉，近百名勞工今天下午向新北市政府勞工局陳情。勞工局長陳瑞嘉表示，將會全力協助，以保障勞工權益。

近百名祥富水產員工在市議員陳永福陪同下午在新北市勞工局陳情，希望能夠儘快爭取積欠工資、資遣費、特別休假工資等。

祥富水產新店家樂福店店長吳明峻說，很多同仁都在公司8、9年了，大家知道這陣子經營有困難，但老闆總不能這樣一走了之，「員工都相挺這麼久了，老闆怎麼可以無情無義」。

現場有員工說，公司早就積欠薪水，連年終獎金都延後到年後發放，但公司又以疫情衝擊為由再延後，「沒想到現在什麼都沒有了」。

勞工局長陳瑞嘉表示，將全力協助勞工填寫勞資爭議調解申請書、指派義務律師調解，另外指示就業服務站加開專屬櫃台協助受理失業認定，以保障勞工權益。

由於祥富水產分店遍及全國各地，為使全體勞工能夠爭取到一致的處理方案，陳瑞嘉表示，希望勞動部授權祥富水產總部所在地高雄市勞工局統一處理，以儘速完成歇業事實認定，員工即可向勞保局申請積欠工資墊償基金，以維持基本生計。同時，他也呼籲雇主拿出最大誠意解決問題，儘速出面與勞工協商。（編輯：方沛清）1090420