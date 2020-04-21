網路販售口罩遲不出貨 女子涉詐欺遭拘提送辦

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）李姓女子利用臉書貼文販售口罩，買家交易匯款後卻遲不出貨，也不退款，經被害人察覺被騙報警，苗栗縣竹南警分局循線將女子拘提到案，依詐欺罪嫌送辦。

苗栗縣警察局竹南分局今天表示，李姓女子透過臉書平台貼文，以每片新台幣6至8元不等價格販售口罩，要求欲購買者以通訊軟體LINE私下聯繫交易，但有民眾匯款後遲未收到口罩，要求李女還錢，遭李女以各種理由推辭。

買家因李女遲不出貨，又不退款，察覺受騙上當，向警方報案，竹南分局受理後，報請苗栗地檢署指揮偵辦，目前得知至少2名買家受害，損失約7000元。

警方分析相關資料後，前往台中市將李女拘提到案，女子辯稱因與其他廠商訂貨，但對方並未交貨，所以才未出貨給訂購者，並非詐騙；警方仍依詐欺罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

竹南分局長張文川表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，詐騙集團也看準民眾搶購心態伺機犯案，他提醒民眾，切勿在不明社群網站或使用通訊軟體向不明對象購買口罩。

警方指出，尤其臉書並非購物平台，未提供任何安全交易機制，根據刑事局165反詐騙專線受理案件顯示，今年接獲多起民眾網購口罩遭詐騙案件，其中近7成都發生在臉書，民眾下單購買前要審慎評估。（編輯：方沛清）1090421