派出所前聚眾鬥毆 雲林警方3天合計逮23嫌

雲林縣警察局專案小組3天內合計逮捕滋事的李姓、鄭姓男子等23人，警察局副局長鄒貴智（中）22日說明案情，並強調警方維護治安及防制街頭暴力的決心不容挑戰。中央社記者姜宜菁攝 109年4月22日

（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林縣斗六警分局公正派出所前日前發生聚眾鬥毆案，警方成立專案小組，3天內合計逮捕滋事的李姓、鄭姓男子等23人，不排除有第三波逮捕行動。

據了解，張姓女子（30歲）與李姓男子（31歲，羈押中）有財務糾紛，張女委由鄭姓男子（28歲）討錢，鄭姓男子的2名小弟19日為躲避李男人馬的追打躲進公正派出所尋求庇護，雙方人馬在派出所前持刀械、棍棒鬥毆，重創警察形象。

雲林縣警察局刑警大隊和斗六警分局成立專案小組，報請雲林地檢署檢察官郭智安指揮偵辦，19日逮捕李姓男子等12人，檢方認為有反覆實施犯罪可能，且還有人未到案，有串證之虞，全數聲請羈押獲准。

張姓女子昨晚在臉書貼文，質疑警察辦案不公。

專案小組今天拂曉出擊，將睡夢中的鄭姓男子和張姓女子等11人逮捕歸案，全案依妨害公務、傷害和加重聚眾鬥毆罪移送法辦。

雲林縣警察局副局長鄒貴智接受媒體聯訪時指出，雙方因財務糾紛發生鬥毆案，3天內合計逮捕23人，年齡分布在20至30歲，且當中有曾涉組織犯罪前科者，不排除有第三波逮捕行動，追查幕後組織和非法經濟來源。

兩方人馬在派出所外持棍棒鬥毆，警方因人力不足一時無法制止，雲林縣警察局已召開檢討會議，檢討深夜警力配置和快打部隊標準作業程序，警方維護治安及防制街頭暴力的決心不容挑戰。（編輯：陳俊碩）1090422