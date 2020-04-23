女子險遭交友詐財 機警員警及時擋下美金匯款

（中央社記者黃旭昇新北23日電）詐騙集團佯稱是美國機師，以交友結婚為前提，詐騙新北市板橋區43歲陳姓女子，以疫情期間航班減少為由拒絕見面。員警巡邏時，機警攔下正要匯出的鉅額美金，及時避免失財。

新北市板橋警分局今天表示，陳姓女子熱中交友，多次利用網路結識不少外國異性友人。其中，一名自稱身分為美國機師的男子，聲稱以結婚為前提交往。陳女利用翻譯軟體彼此聊天、談心。

警方說，日前這名自稱是「韓籍華裔」美國機師，傳送多張帥氣長相的照片給陳女，並表示願意與她結婚，但要陳女匯款1萬450美元到韓國，讓他能順利搬到台灣定居。

心動且急切想要結婚的陳女，真的跑到板橋某銀行，向行員表示要匯款到國外。板橋警分局後埔派出所警員陳應誠及林聖寰巡邏金融機構時，聽到對話內容直覺有異，主動上前關心，及時攔阻差點要匯出相當於新台幣40萬元的鉅款。

警方聽女子轉述，「對方說最近疫情關係，航班減少所以沒辦法飛過來，要多體諒」，員警一聽就知道是詐騙集團的伎倆，只是利用武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情為哏，簡直就是「老套路、新話術」。

警方說，陳女認識多名外國網友，同時間另名男網友說要寄禮物給陳女，但貨物卡在柬埔寨海關，要陳女匯款300美元。

板橋警分局偵查隊長林子翔呼籲，詐騙集團滲入交友軟體圈，看準適婚年齡女子極度渴望愛情，利用網路盜圖再編織美麗動人愛情故事為陷阱，最後都是要求匯款，民眾絕對不要輕易上當。（編輯：李錫璋）1090423