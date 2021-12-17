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嘉市醫師涉詐領健保逾億元 檢聲請延長停業遭駁回

2021/12/17 18:31
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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）嘉義市黃姓醫師盜刷健保卡10多年、詐領逾1億元健保費，檢方依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌起訴，並向嘉義地方法院聲請延長停止執業處分期間遭駁回，檢方將考慮提抗告。

黃姓醫師10多年來盜刷健保卡、詐領逾新台幣1億元健保費，包括利用民眾前往診所施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ疫苗時盜刷，甚至以自己及親友名義購買大量金融保險，掩飾、隱匿犯罪所得，檢方日前依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌起訴。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天接受中央社記者訪問時表示，黃姓醫師因詐欺等案件，今年8月間經嘉義地方法院裁定以250萬元交保及停止執業4個月作為取代羈押裁定的替代處分，停業期間在今天屆滿。

蔡英俊指出，承辦檢察官基於黃姓醫師所涉詐欺等犯行期間長達10餘年、金額龐大，其起訴書犯罪事實、證據清單及附表等可佐證，為避免被告停止執業處分期間屆滿後，再涉及詐領健保費，徒耗社會資源及司法成本，因此，昨天向嘉義地方法院聲請延長被告的停業處分期間。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔接受中央社記者訪問表示，檢察官在原停業處分期間屆滿前1日才提出延長聲請，且未檢附相關證據，也未指明擬延長期間，地院無從傳喚被告及辯護人到庭陳述意見，也沒有充分時間及證據審酌這件聲請的妥適性，因此駁回。

蔡英俊說，檢察官收到嘉義地方法院的駁回裁定書後，審酌是否向台南高分院提出抗告。（編輯：郭諭儒）1101217

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