國中生在家放火燒棉被父母送醫 校方驚訝

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（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）彰化縣田中鎮今天發生住宅火警，屋內1名女子嗆傷、1名男子預防送醫，但火警發生後，兩人的兒子自行前往派出所承認在家放火燒棉被，消息傳回學校，教職員都很驚訝。

彰化縣政府消防局上午7時41分獲報，田中鎮七賢街發生住宅火警，立即派遣各式消防車23輛、人員58人前往搶救，火勢上午8時7分控制、8時13分撲滅，2名住戶獲救，送往田中鎮仁和醫院救治，其中獲救女子吸入性嗆傷，另名獲救男子則是預防性送醫。

警方初步調查，棉被屬於易燃物，雖然現場無助燃物質跡象，但火勢很快擴散，幾乎燒光客廳，這名國中生在家放火之後，自行前往附近派出所並坦承「放火燒家裡」。對此，彰化縣警察局田中分局副分局長張淳閔接受中央記者訪問表示，放火原因仍待釐清。

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中央社記者向當事學校求證，校方表示，涉案男學生就讀國二，課業成績中等，與同學相處無異狀，個性文靜，不是俗稱的「壞學生」，且學校段考剛結束，也辦完園遊會，近期課業壓力不大，發生這件事，教師非常驚訝。

據了解，這處民宅住著1家4人，女兒清晨上學後，兒子疑因故不想去學校而與父、母賭氣，接著便點燃棉被，火勢在1樓客廳延燒，濃煙竄往2樓，消防人員趕到現場時，男屋主和妻子受困樓上，消防員架梯從屋外上樓救出屋主妻子，屋主則是從頂樓翻牆到隔壁戶逃出。（編輯：謝雅竹）1101220